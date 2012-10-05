В Красноярске назвали победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia

В Красноярске завершился региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia — 2017. Торжественная церемония награждения состоялась 5 февраля в Гран-Холле МВДЦ «Сибирь».

Напомним, на этом этапе чемпионата около 500 участников соревновались за право быть лучшими в 47 компетенциях, почти 400 экспертов оценивали профессиональные умения и подводили итоги. В этом году завоевано 132 медали, 47 из них золотые. Сформированная по итогам чемпионата команда отправится на отборочные федеральные соревнования. Участники будут бороться за право участия в Национальном чемпионате, который пройдет в Краснодарском крае.

С успешным завершением конкурсных испытаний участников поздравили представители власти и специально приглашенные гости. Всех конкурсантов и победителей поблагодарили за труд и терпение, которые они проявили на время соревнований.

«Каждый год на 30 % задания усложняются, — сказала заместитель министра образования края Ольга Никитина. — Шкала оценки — 100 баллов. Чтобы набрать 60 баллов, нужно выполнить за определенное время определенный уровень работ. Это высочайший темп, высочайшее качество работ. Все, кто выполнили задания на определенные баллы, попадают в базу данных российского чемпионата. Победители поедут еще на один отборочный тур. Мы, как власть, должны вместе с работодателями создать условия, чтобы талантливые, способные ребята брали высоты чемпионатов Европы, мира. Уровень подготовки участников с каждым годом растет, и наши ребята показывают более высокие результаты. Мы еще раз поздравляем всех победителей чемпионата с завершением конкурсных испытаний! Желаем нашим участником успешного выступления на всероссийских соревнованиях».

Региональный чемпионат длился 5 дней и проходил на 13 площадках, среди которых учебные заведения, оснащенные соответствующим мировым стандартам оборудованием, а также реально действующие промышленные предприятия.

Параллельно с соревнованиями WorldSkills Russia в Красноярске проходил региональный чемпионат для школьников JuniorSkills. В нем принимали участие более 200 школьников в возрасте от 10 до 17 лет.