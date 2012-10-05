Хоккеисты «Сокола» уступили на выезде, но вышли в плей-офф (видео)

Накануне хоккеисты красноярского «Сокола» сыграли в Караганде с местной «Сарыаркой». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Тем не менее, по итогам этого матча красноярский клуб во второй раз в своей истории вышел в плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Как рассказали в пресс-службе ХК «Сокол», игровой счет был открыт «Сарыаркой», однако красноярцы восстановили равновесие усилиями Александра Репьяха. Затем обмен шайбами произошел только в третьем периоде: у «Сокола» отличился Аслан Раисов. В итоге основное время закончилось ничьей — 2:2. Овертайм победителя также не выявил, сильнейшего командам пришлось определить в серии послематчевых буллитов.

«В буллитах больше повезло хозяевам, ворота которых защищал немало поигравший в КХЛ за „Магнитку“ и „Локомотив“, а нынче самый надежный „кипер“ ВХЛ Георгий Гелашвили», — отметили в пресс-службе.

Главный тренер ХК «Сокол» Александр Титов прокомментировал:

«Игра получилась боевая. Играли против солидной команды — соперник очень прилично выглядел. Мы тоже на эту игры настраивались, и в принципе итог основного времени, наверное, закономерный. Дома — мы выиграли, сейчас — соперник. Хочу поблагодарить ребят за эту игру, то что до конца бились и сражались».

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«Сокол» заработал в этом матче одно очко, за 4 тура до окончания регулярного чемпионата красноярцы набрали 80 баллов, которые позволили красноярской команде официально и досрочно выйти в плей-офф.

Теперь 13 февраля «Сокол» матчем против еще одного лидера ХК «СКА-Нева» откроет домашнюю серию игр, которая станет последней для клуба в этом регулярном чемпионате. Начало стартовой встречи в 19:00.