Читателям Newslab.ru рассказали, как исправить плохое зрение

Ведущий хирург клиники современной офтальмологии «Берег» Андрей Лохман рассказал читателям Newslab.ru в ходе онлайн-приемной, как исправить плохое зрение. Красноярцы задавали вопросы о том, можно ли вернуть 100 % зрение, как проводится диагностика, сколько длится восстановление после операции, а также сколько стоит лазерная коррекция зрения.

По словам Лохмана, острота зрения меняется постепенно и человек может не заметить, что зрение снизилось. Если возникает дискомфорт, то следует провести обследование хрусталика и сетчатки глаза. Стоимость полного обследования в клинике «Берег» составляет 1570 рублей, для пенсионеров предусмотрена скидка.

После обследования компьютерная программа подберет такие параметры лазера, что после операции пациент может рассчитывать почти на 100% зрение. В любом случае рекомендации к проведению операции может дать только врач офтальмолог.

«Перед операцией сдавать анализы не нужно. Но если вы пользуетесь контактными линзами, их нужно снять и не носить две недели, через 14 дней пройти полную диагностику органа зрения и только после этого решать вопрос об операции по коррекции зрения», — рассказал Андрей Лохман.

После операции зрение восстанавливается в среднем 3-5 дней. Максимум — 10-15 дней. Работающим пациентам на это время выдается листок нетрудоспособности.

Что касается возрастных ограничений, то операцию по улучшению зрения лучше сделать до 40 лет. Если нужно заменить хрусталик, то возрастных ограничений нет.

Сейчас в клинике «Берег» проводится акция, стоимость операции на один глаз составляет 14700 рублей. Предварительно необходимо обследовать роговицу и сетчатку глаза. При себе нужно иметь паспорт и полисом ОМС.