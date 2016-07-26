Пьяный водитель врезался в столб и погубил двоих пассажиров

В воскресенье, 5 февраля, на автодороге Норильск — Кайеркан пьяный водитель внедорожника врезался в фонарный столб. Погибли двое его пассажиров, сообщили в полиции Норильска.

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По предварительным данным, 39-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, машину занесло с последующим наездом на опору освещения.

В результате скончались двое пассажиров: 48-летняя женщина умерла на месте аварии, 34-летний мужчина — в карете скорой помощи. Виновнику ДТП назначено амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.