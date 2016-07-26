Центр дополнительного образования Кодинска получил от «РусГидро» новейшее оборудование

Кежемский районный Центр дополнительного образования детей (ЦДОД) развернул широкую программу обучения с использованием нового компьютерного класса, предназначенного для преподавания различных технических дисциплин. Средства для приобретения техники и мебели в размере 500 тысяч рублей выделило в ноябре 2016 года ПАО «РусГидро» в рамках благотворительной программы «Чистая энергия». В настоящее время в Центре обучается более 650 детей, каждый из которых посещает занятия по двум-трем образовательным программам.

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В комплект компьютерного класса входят системные блоки с программами для обработки видео- и аудиозаписей, проектор, видеокамера, профессиональные наушники и микрофоны для видеосъемок и обработки отснятого материала в учебной телестудии. Благодаря современной технике учащиеся смогут освоить новейшие программы для верстки текстов, компьютерной графики, инженерного дизайна и другие мультимедийные технологии.

«Видеокамера Canon даст детям возможность создавать перекладную анимацию очень высокого качества и работать с самым современным программным обеспечением в создании своих мультфильмов, — рассказала директор ЦДОД Лидия Бабашкина. — В холле Центра установлен стационарный мультимедийный проектор, который помогает проводить фестивали, научные конференции, родительские собрания и другие массовые мероприятия. Еще один проектор установлен в кабинете английского языка для проведения развивающих программ „Английский с Диснеем“ и „Английский с любимыми героями“».

Несколько десятков видеороликов и мультфильмов, снятых с использованием нового оборудования, были представлены на суд зрителей в рамках медиафестиваля «КомПлюс» в январе 2017 года. Ознакомившись с детскими работами, администрации Кодинска и Кежемского района обратились в ЦДОД с просьбой снять ролики к юбилею города (40 лет) и района (90 лет), которые будут отмечать в 2017 году.

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ПАО «РусГидро» (инвестор проекта строительства Богучанской ГЭС) продолжает реализацию благотворительных инициатив в городе гидростроителей Кодинске (Кежемский район Красноярского края). При финансовой поддержке компании для ЦДОД и Кежемской центральной районной больницы (ЦРБ) было приобретено дорогостоящее оборудование, которое позволило значительно улучшить качество оказываемых населению социальных услуг. В 2014-2015 годах ЦДОД получил компьютеры и дополнительное оборудование для выездного мультимедийного класса, адаптированное для работы с профессиональными программами обработки видео и звука, лицензионные программы для дизайна, графики и видеомонтажа.

Поддержка образовательных и медицинских учреждений города Кодинска осуществляется в рамках долгосрочной благотворительной программы «Чистая энергия» (ранее «Парус надежды»), реализуемой РусГидро во всех регионах присутствия компании.