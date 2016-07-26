Четвероклассники с правого берега чаще остальных изучают основы светской этики

Красноярские четвероклассники чаще всего изучают православие, мировую религию и этику в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Напомним, все ученики 4 классов посещают этот предмет. Школьники делятся на группы и изучают один из шести модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур или основы светской этики.

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Как рассказали в пресс-службе главного управления образования городской администрации, предпочтения родителей сильно не меняется. Ежегодно подавляющее часть семей отдает предпочтение изучению трех курсов. Среди них основы православной культуры выбирают 19 % школьников (17,7 % в прошлом учебном году), мировые религиозные культуры — 24 % (22,4 % в прошлом учебном году), основы светской этики — 57 % (59,6 % в прошлом учебном году).

Примечательно, что курс «Основы светской этики» чаще всего выбирают родители учеников Ленинского (72,5 %) и Свердловского (68,3 %) районов. Основы православной культуры наибольшее число детей изучают в школах Октябрьского района (32,8 %). Курс «Основы мировых религиозных культур» более всего востребован в учреждениях Центрального и Железнодорожного районов (32 %).

Цель предмета заключается в изучении культурных и религиозных традиций разных народов России, формировании уважительного отношения к представителям других национальностей. На уроках дети изучают культурные аспекты той или иной религии, а не религиозных учений. Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с соответствующей культурой, религиозной или светской традицией и не содержит критических оценок других религий и мировоззрений.

Так, например, в рамках курса «Основы православной культуры» школьникам объясняют значение таких понятий как «Любовь к ближнему», «Милосердие и сострадание», «Долг и ответственность». Также дети изучают христианское искусство, традиции православных праздников. Модуль «Основы мировых религиозных культур» предполагает изучение темы искусства, традиций и праздников, освоение таких понятий как «Семейные ценности», «Забота о слабых», «Взаимопомощь» и многое другое.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова:

«В следующем учебном году подходы к преподаванию дисциплины планируется изменить. Прежде всего, на качественно другом уровне будут проходить мероприятия по выбору того или иного модуля. Какой именно курс изучать детям — решают родители, зачастую образовательные учреждения ограничиваются только сбором письменных заявлений, даже не рассказывая, что включает в себя программа того или иного модуля. Для исключения формального подхода к организации учебного процесса родителям будет предложено принять участие в школьных и районных мероприятиях, в рамках которых наиболее опытные педагоги расскажут о содержании того или иного курса. Не исключено, что родителям будет предложено ответить на вопросы анкеты относительно их ожиданий от преподавания предмета, причинах выбора модуля. Такой подход позволит осуществить осознанный, „качественный“ выбор курса».

Родительские собрания будут проходить в феврале и марте текущего года. Может измениться и форма преподавания предмета, педагогов ждут встречи с коллегами, в рамках которых учителя поделятся опытом преподавания предмета, представят необычные формы организации занятий.

Приглашение на уроки представителей различных религиозных конфессий возможно только по инициативе самих родителей, отмечают в пресс-службе. Подобные встречи могут носить исключительно «гостевой формат».

В рамках учебного плана представитель конфессии может рассказать детям о традициях, культуре, обычаях, праздниках людей разных вероисповеданий.