Красноярцы смогут сдать нормы ГТО на Российском патриотическом фестивале

С 17 по 19 февраля в Красноярске впервые состоится Российский патриотический фестиваль — уникальное мероприятие, направленное на содействие патриотическому воспитанию молодежи и взрослого населения. Одним из разделов фестиваля станет площадка ЗОЖ (здорового образа жизни), где всех гостей будут приобщать к спорту и бережному отношению к здоровью.

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Все желающие прямо на площадке фестиваля смогут сдать нормы ГТО: отжимание, подтягивание, стрельба из электронного оружия, прыжки в длину и многое другое. Каждому участнику расскажут больше о комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), о местах тестирования в городе и крае, помогут пройти регистрацию на сайте gto.ru и получить карту участника площадки.

Отдельная площадка будет посвящена Всемирной зимней универсиаде 2019 года. Здесь можно будет познакомиться с основными спортивными объектами и узнать о видах спорта, которые включены в программу студенческих соревнований. Также все желающие смогут принять участие в национальных состязаниях (бои подушками, перетягивание палки), чемпионате по футболу в валенках, дворовых народных играх. Специально для детей будет организована площадка с подвижными играми и конкурсами.

Свои услуги представят краевые школы самбо и рукопашного боя. Здесь можно пообщаться с тренерами и записаться в понравившуюся секцию. Кроме того, на площадке состоится первый краевой турнир по шахматам и шашкам для лиц с ограниченными возможностями.

Напомним, Российский патриотический фестиваль состоится 17-19 февраля в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.