Красноярского маршрутчика застукали за мобильной игрой за рулем (видео)

В Красноярске пассажир маршрутки снял на видео играющего в игру на телефоне водителя. Запись с играющим водителем появилась в распоряжении издания Life.ru. На кадрах видно, как водитель маршрутного автобуса, находясь за рулем во время движения, обеими руками держит телефон и нажимает на экран — по всей видимости, играя во что-то. При этом мужчина успевает рулить и общаться с кем-то в кабине.

Уточняется, что запись была сделана в автобусе № 87, который следует по маршруту «Солнечный — Ветлужанка». На кадрах также видно, что автобус не стоит в пробке, а движется со средней скоростью.

В пресс-службе департамента транспорта Newslab.ru пояснили, что к ним такой жалобы не поступало. Однако в настоящее время по факту сообщений в СМИ проводится проверка на транспортном предприятии, обслуживающем данный маршрут. Меры дисциплинарного воздействия к водителю будет применять его руководитель.

В ГИБДД Красноярска также проводится проверка по факту использования водителем автобуса 87 маршрута сотового телефона во время движения. За данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 1500 рублей. Сейчас дорожные полицейские устанавливают личность водителя, дату и время совершения данного правонарушения.