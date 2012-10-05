Найден и наказан игравший «в телефон» в дороге красноярский маршрутчик

В Красноярске оштрафовали игравшего на телефоне водителя маршрутки, сообщили 7 февраля в пресс-службе отдела ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

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Напомним, вчера было опубликовано видео, снятое в салоне автобуса № 87 в Красноярске: пассажир запечатлел, как водитель держит сотовый телефон и, похоже, играет в какую-то игру. Из видео можно понять, что автобус не стоит в пробке, а движется со средней скоростью. В департаменте транспорта пояснили, что к ним никто не обращался, но после публикаций в СМИ они начали проверку.



Сотрудники ГИБДД уже установили личность нарушителя.

«Водитель был приглашен в Госавтоинспекцию Красноярска, где в отношении его был составлен административный материал за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства, который предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, выяснилось, что водитель уже получал штрафы за нарушения, но вовремя их не платил. Материалы по неуплате штрафов в установленные законом сроки будут переданы в суд Октябрьского района, пообещали в пресс-службе.

В департаменте транспорта в свою очередь добавили, что мужчина работает уже 5 лет, раньше претензий к нему не было, и поэтому он получил выговор и ограничение в премии. Чиновники провели разбор ситуации со всеми перевозчиками и профилактические беседы.