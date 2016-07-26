«Отбил пацана»: На школьном дворе красноярец отогнал напавших на ребенка псов

Красноярец отбил ребенка от напавших на него на школьном дворе бродячих собак.

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Сегодня, 6 февраля, в социальных сетях появилась информация о том, что во дворе школы № 97, расположенной на ул. Матросова, на ребенка напали бродячие собаки.

«Две рыжие собаки накинулись на пацана 8-10 лет. Благо в этот момент проходил рядом. Отбил пацана», — написал красноярец. Молодой человек пояснил, что сразу поставил в известность о произошедшем директора школы, а также позвонил в службу 005 и администрацию района.

Сообщение это вызвало обсуждение, которое традиционно поделило людей на два лагеря. Так, родители школьников и жители района подтверждали, что собак в этом районе стало очень много, в том числе и на школьном дворе, и отмечали, что с этим нужно что-то делать. Защитники собак пытались доказать, что собаки имеют право на жизнь и не нападают на людей без повода.

Напомним, с начала года отловом бродячих животных в городе никто не занимается — с прежним контракт закончился, а новый контракт должен быть заключен сегодня.