Редкие фильмы о морских гигантах и чудесах тундры можно будет увидеть в Красноярске

В Красноярске пройдут показы программы Байкальского мждународного фестиваля документальных и научно-популярных фильмов «Человек и Природа» им. Валентина Распутина. Этот кинофестиваль — масштабный смотр фильмов, посвященных природе и людям, увидеть которые в кинопрокате практически невозможно.

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8 февраля в 14:10 состоится показ документального фильма «Волонтеры. Игра с огнем» — про то, почему каждый год в России жгут траву, к каким ужасным последствиям это приводит и возможно ли это остановить. В 14:50 будет продемонстрирован фильм «Дыхание тундры», приглашающий пройти экологическими тропами тундры и полюбоваться ее чудесами, удивиться красотам Ямала.

9 февраля в 14:30 документальный фильм «Пища в лесах» покажет территорию в Парагвае с самыми высокими темпами сокращения лесов в мире. В 15:00 можно будет увидеть научно-популярный фильм «Морские гиганты» о жизни водных существ.

10 февраля в 14:30 будет представлен фильм «Эверглейдс — водяная глушь» о кристально чистой неглубокой реке, которая медленно течет к морю. О переживающем нелегкие времена водоеме рассказывается через истории животных, для которых он является домом.

Показы пройдут в детском кинотеатре «Мечта» (Мичурина, 30). Вход свободный, но бронирование мест по телефону (391) 260-70-00.