Сеть ресторанов «Сёгун» объявила об открытии второго заведения в Красноярске

Сеть ресторанов быстрого питания «Сёгун» открыла второе заведение в Красноярске по адресу ул. Свердловская, 73, в новом торговом комплексе «Лента».

«„Сёгун“ входит в тройку самых крупных компаний Красноярского края по японской кухне — как по количеству заведений, так и по объему закупок красной рыбы. Рецептуру роллов разработал шеф-повар из Москвы, который стоял у истоков японской кухни в России. Компания „Сёгун“ первая в России разработала формат японского фаст-фуда и превратила его в успешную сеть заведений. Кроме того, мы первыми запустили доставку роллов поштучно», — рассказали представители компании.

В 2012-м году ресторан «Сёгун» победил в Москве в конкурсе «Ресторан 21 века» на международной выставке «ПИР», а в 2016-м году «Сёгун» прошел полный аудит кухни от известной московской компании «Ресстим», по результатам которого состояние всех кухонь ресторанов высоко оценили по уровню чистоты, безопасности и организации процессов.

Две недели назад фастфуд по-японски «Сегун» посетила один из ведущих маркетологов страны в ресторанном бизнесе Полина Пушкина. «В каждую деталь ресторана, в каждую улыбку и каждое блюдо вложена часть вашей души и не заметить этого просто невозможно! Поэтому я благодарю каждого члена команды за то, что сделали мой визит очень увлекательным и душевным. Я абсолютно восхищена тем, какая высокая планка задана вашим проектом. Рестораны „Сегун“ могли бы быть конкурентоспособными в любой точке страны», — отметила гостья.

В планах компании открыть в Красноярске до 10 заведений, а затем появиться в других регионах страны. Сейчас в новом заведении два месяца действует акция в честь открытия: при заказе любых 8 кусочков роллов гость получает любой напиток в подарок. Это может быть капучино, латте, фирменный морс, газированные напитки.

Первое заведение «Сёгун» в Красноярске находится на ул. Телевизорная, 1 стр. 5. На сегодняшний день сеть насчитывает восемь заведений и работает в пяти городах.

Организатор акции ООО «БУФЕТ КРАСНОЯРСК», ОГРН 1142448000441, сроки действия акции: с 04.02.2017 по 04.04.2017, информация — у представителей заведения.

