Баттл военных оркестров и кадетский бал пройдут на Российском патриотическом фестивале

17-19 февраля в Красноярске пройдет первый Российский патриотический фестиваль, открывающий череду праздничных мероприятий, приуроченных к 23 февраля. Это новый масштабный проект, уникальный по своему формату, который включит в себя как военно-патриотическое направление, так и гражданский патриотизм.

Материалы по теме Красноярцы смогут сдать нормы ГТО на Российском патриотическом фестивале

На «военной» площадке для гостей будут работать сразу несколько экспозиций — выставка военной униформы российской армии 17-19 веков, выставка стрелкового оружия, музеи школ на военную тематику, экспозиции союза ветеранов Афганистана. Также красноярцам предложат узнать больше о подвигах русского народа в Первой мировой и Великой Отечественной войнах, локальных военных конфликтах. Кроме того, будут представлены поисковые отряды и волонтерские движения, к которым смогут присоединиться все желающие. На площадке будет работать и полевая кухня, где можно отведать настоящей солдатской каши.

Настоящей «изюминкой» фестиваля станет концерт военных оркестров в формате баттла. В нем сразятся сразу три сильнейших музыкальных коллектива — оркестр Национальной гвардии, оркестр МВД и городской духовой оркестр Красноярска. Соревновательную часть дополнит конкурс авторской песни на патриотическую тематику и конкурс детского рисунка «Герой моего времени», которые также пройдут в рамках фестиваля.

В день открытия, 17 февраля, в Grand Hall Siberia состоится кадетский бал, в котором примут участие воспитанники красноярских кадетских корпусов и Мариинских гимназий края.

Напомним, Российский патриотический фестиваль пройдет в Красноярске впервые 17-19 февраля. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.