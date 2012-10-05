Почти 4,5 тонны гнилых и опасных овощей изъяли с красноярских прилавков

За прошлый год в Красноярском крае забраковали почти 4,5 тонны овощей, сообщили 7 февраля в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

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За прошлый год в крае представители управления по защите потребителей провели проверку в 492 организациях, которые торгуют овощной продукцией. Для проверки были отобраны 1713 проб овощей, в том числе 120 проб зарубежной продукции. Итог проверок — 262 забракованных партии плодоовощной продукции объемом 4 360 кг.

«По результатам исследований не соответствовали требованиям микробиологической безопасности 1,5 % проб от общего количества исследованных по микробиологическим показателям, 0,4 % проб, исследованных по паразитологическим показателям, не соответствовали требованиям паразитологической безопасности, в 1,5 % проб, исследованных по санитарно-химическим показателям, обнаружено повышенное содержание нитратов», — отметили в управлении.

Среди производителей продукции, признанной опасной, оказались овощи из Красноярского края (Березовский, Сухобузимский районы и город Зеленогорск), а также привезенные из соседних регионов — из Алтайского края и Омской области.

Кроме этого, специалисты надзорного ведомства установили, что овощи неправильно хранятся, не имеют маркировки, документов о безопасности. За эти нарушения в отношении виновных лиц возбуждено 89 дел об административных правонарушениях, вынесено 81 постановление о наложении административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 1,2 млн рублей.

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В управлении Роспотребнадзора напомнили, что в организациях торговли запрещается реализация загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей и фруктов. В период массового поступления картофеля и свежей плодоовощной продукции допускается продажа овощей и фруктов с лотков, тележек, а также на открытых овощных базарах, но нельзя продавать эту продукцию навалом, с земли. В случае несоответствия продуктов питания установленным требованиям, продажи товара с истекшим сроком годности и других подобных нарушений, потребитель вправе потребовать замены товара на товар надлежащего качества либо отказаться от покупки и потребовать возврата денег.

«Для восстановления нарушенных прав при приобретении некачественных продуктов питания необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией, составленной в 2 экземплярах, в которой должно быть четко сформулировано одно из законных требований. Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу либо направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае личного вручения претензии на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, Ф.И.О. лица, принявшего претензию», — напомнили в управлении.

Если продавец отказывается удовлетворить требования, потребитель может либо подать жалобу в управление Роспотребнадзора, либо обратиться в суд.