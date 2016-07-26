Красноярские хоккеистки в «фантастическом» матче за золото Универсиады одолели Канаду

Женская студенческая сборная России по хоккею выиграла Всемирную зимнюю Универсиаду-2017, которая проходит в эти дни в Алматы. Как сообщили в пресс-службе ХК «Сокол», в состав сборной страны входят пять хоккеисток красноярской «Бирюсы» — Надежда Морозова, Екатерина Лобова, Лидия Малявко, Александра Воврушко и Елена Подкаменная. Кроме того, в тренерский штаб команды вошел наставник «Бирюсы» Александр Ведерников.

Как отметили в пресс-службе, в «фантастическом по накалу финале» спортсменки одолели сборную Канады:

«Несмотря на отвратительное судейство и постоянную игру в меньшинстве, россиянки выстояли и реализовали свои моменты. В итоге победа — 4:1. Поздравляем девушек и тренеров с этим великолепным успехом», — рассказали в красноярском клубе.

Нападающий ЖХК «Бирюса» Александра Воврушко поделилась впечатлениями: «Победа далась очень трудно, эмоционально было очень тяжело. Но мы нашли силы, и мы обыграли Канаду».