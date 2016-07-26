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Красноярские хоккеистки в «фантастическом» матче за золото Универсиады одолели Канаду
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Красноярские хоккеистки в «фантастическом» матче за золото Универсиады одолели Канаду

7 февраля 13:23
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Женская студенческая сборная России по хоккею выиграла Всемирную зимнюю Универсиаду-2017, которая проходит в эти дни в Алматы. Как сообщили в пресс-службе ХК «Сокол», в состав сборной страны входят пять хоккеисток красноярской «Бирюсы» — Надежда Морозова, Екатерина Лобова, Лидия Малявко, Александра Воврушко и Елена Подкаменная. Кроме того, в тренерский штаб команды вошел наставник «Бирюсы» Александр Ведерников.

Как отметили в пресс-службе, в «фантастическом по накалу финале» спортсменки одолели сборную Канады:

«Несмотря на отвратительное судейство и постоянную игру в меньшинстве, россиянки выстояли и реализовали свои моменты. В итоге победа — 4:1. Поздравляем девушек и тренеров с этим великолепным успехом», — рассказали в красноярском клубе.

Женская сборная России по хоккею
предоставлено ХК «Сокол»
Женская сборная России по хоккею
предоставлено ХК «Сокол»
Женская сборная России по хоккею
предоставлено ХК «Сокол»
Женская сборная России по хоккею
предоставлено ХК «Сокол»

Нападающий ЖХК «Бирюса» Александра Воврушко поделилась впечатлениями: «Победа далась очень трудно, эмоционально было очень тяжело. Но мы нашли силы, и мы обыграли Канаду».

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