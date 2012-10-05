Большинство новых квартир в Красноярске не достается простым горожанам

Основная часть квартир в новостройках Красноярска достается не простым горожанам, а разнообразным подрядчикам фирмы-застройщика в счет оплаты их услуг. Об этом сообщила представитель краевого Стройнадзора Елена Хамардюк.

Материалы по теме Рост цен на жилье предрекли в Красноярске

В 2016 году в крае на 7,5 %, увеличилось количество заключенных договоров долевого строительства, однако основной их объем составляют сделки между застройщиком и его подрядчиком.

«В настоящее время у застройщиков недостаточно средств, и расчет с подрядными организациями в основном идет квадратными метрами. В счет выполнения работ застройщик подрядчику отписывает квартиры, которые тот затем переуступает непосредственно гражданам», — пояснила Хамардюк. Таких переуступок квартир в прошлом году было сделано на 2,5 % больше, чем в 2015-м.

Средняя цена договора долевого участия в прошлом году уменьшилась на 12 %. Эксперт строительного рынка Александр Шляхин считает, что последний показатель объясняется еще и тем, что застройщики стали вводить больше домов экономкласса.