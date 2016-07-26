Красноярский строитель получил семь лет за обман дольщиков

Суд в Красноярске приговорил директора строительной фирмы «Строй-з» к семи годам лишения свободы.

Фирма занималась строительством многоквартирных жилых домов в Красноярске, Манском и Иланском районах. Руководитель фирмы, «осознавая, что средств компании недостаточно для строительства многоквартирного жилого дома, тем не менее заключал договоры долевого строительства с физическими и юридическими лицами», рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

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«Но далее аппетит разыгрался, и этого ему показалось мало», — добавили в прокуратуре. ПСК «Строй-з» выиграла аукционы на долевое строительство пяти домов для переселения жителей аварийных домов в Манском и Иланском районах. Администрации районов перечислили фирме более 36 млн рублей.

«Поступавшие от участников долевого строительства деньги расходовались не в полном объеме на строительство, и в итоге начатое строительство домов прекратилось в связи с отсутствием у ООО „Строй-з“ собственных средств», — заключили в прокуратуре.

Красноярец ранее уже был осужден за аналогичные преступления. 3 февраля суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет.