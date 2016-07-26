В крае построили небывало много квартир

В 2016 году в Красноярском крае было введено рекордное количество жилья — 910 тыс. кв. м — больше, чем за последние 20 с лишним лет.

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По оценкам, строители перевыполнили собственные годовые планы примерно на 160 тыс. кв. м, сообщил эксперт рынка Александр Шляхин. «Просто квартиры, которые должны были сдаться летом — осенью 2017 года, сдались в эксплуатацию в 2016 году», — отметил он.

«Это связано с тем, что все спешили довести жилье до высокой степени готовности, повысить спрос на него. Кроме того, условия многих банковских кредитов вынуждали застройщиков максимально быстро заканчивать объекты», — пояснил Шляхин.