Уход мелких фирм, задержки и банкротства: чего ждать красноярским дольщикам

В июле 2017 года в России ужесточатся требования к участникам строительного рынка. Ожидается, что это приведет к уходу с рынка мелких застройщиков, которые потенциально могут подвести своих клиентов.

Так, вводятся требования к размеру уставного капитала компании-застройщика — теперь он будет зависеть от площади возводимого объекта. Например, если компания стоит здание площадью 1,5 тыс. кв. м, то ее уставной капитал должен быть не менее 2,5 млн рублей.

Если он не обладает этим размером уставного капитала, то ему придется заключить соглашение поручительства с другими юрлицами, которые будут нести обязательства перед дольщиками наравне с застройщиком.

«Таким образом законодатель повысил требования к застройщику, — пояснила начальник надзора за долевым строительством краевого Стройнадзора Елена Хамардюк. — Мелкие застройщики должны уйти с рынка либо заключить договор поручительства. В настоящее время мы видим, что ряд застройщиков, которые не обладают достаточными собственными ресурсами и рассчитывали исключительно на денежные средства участников долевого строительства, либо приостановили темпы строительства, либо идут на нарушения сроков ввода и передачи объектов, а это влечет требования граждан о выплате неустойки и в дальнейшем может привести к банкротству самого застройщика».

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Еще одна возможная мера, которая призвана повысить надежность долевого рынка жилья, — введение в практику счетов эскроу, на которых будут задерживаться деньги дольщиков до ввода дома в эксплуатацию. Только после официальной сдачи дома строители получат деньги от владельцев квартир. «Будет ли это реализовано в Красноярском крае — пока непонятно, потому что данные счета на сегодняшний момент вызывают много вопросов», — отметила представитель регионального управления Росреестра Наталия Зайцева.