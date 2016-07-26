«Полет в неизвестность»: красноярцам покажут 3D-фильм о подвиге космонавтов

В красноярском кинотеатре «Мори Синема» стартовал показ российского художественного фильма «Время первых». По словам организаторов проката, это первая масштабная российская картина о космосе, снятая в формате 3D.

В основе фильма — реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Главные роли исполнили известные актеры — Евгений Миронов, Константин Хабенский и Владимир Ильин.

Актера и продюсера Евгения Миронова, рассказали организаторы проката, потрясла история о первом выходе в космос, где реальность была удивительнее фантастики. С идеей картины о легендарном полете «Восхода-2» Евгений Миронов пришел к Тимуру Бекмамбетову.

«Задумка снять большое кино, основанное на нашей истории покорения космоса, показалась интересной. Мы с Женей договорились о встрече с Леоновым. В течение шести часов Алексей Архипович рассказывал нам о своей жизни и о том, что произошло с ним и его напарником Беляевым более 50 лет назад. Мы поняли, что не можем не снять фильм про такого удивительного человека и те невероятные события, которые вошли в мировую историю освоения космоса. Мы сразу взялись за работу», — вспоминает Бекмамбетов.

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«Над фильмом трудилась команда лучших российских и зарубежных специалистов: художников, бутафоров, специалистов по компьютерной графике, VFX-супервайзеров и других. Работа над зрелищной стороной картины заняла 29 месяцев, — рассказали продюсеры киноленты. — Ключевые эпизоды фильма — выход Евгения Миронова в открытый космос и возвращение экипажа на землю — созданы при помощи уникальных для российского кинематографа технологий. Дважды герой Советского союза, космонавт Алексей Леонов выступил одним из главных консультантов картины и одобрил результат проделанной работы».

Фильм «Время первых» в форматах 2D и 3D уже поступил в широкий прокат. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте кинотеатра.