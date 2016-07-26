При пожаре в 9-этажке погибли двое детей

14:50 «Задохнулась в кроватке»: очевидцы рассказали об унесшем жизни детей пожаре

Из загоревшейся 9-этажки в Норильске эвакуировали людей, однако избежать жертв не удалось: погибли два ребенка. О пожаре сообщили 7 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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По данным сотрудников МЧС, пожар начался сегодня около 11:00 — жители дома сообщили, что загорелась квартира на 6 этаже дома на ул. Талнахской. Покинуть свои квартиры самостоятельно смогли не все находившиеся в них люди, так как дым очень быстро заполнил помещения. Прибывшим через 3 минуты пожарным пришлось разделиться: одна группа приступила к поиску источника пожара и тушению, а вторая занялась обходом квартир.

Через полчаса пожар удалось локализовать на площади в 30 кв. метров, а из дома были выведены заблокированные дымом в квартирах жильцы — 20 человек. Как рассказали очевидцы, как минимум 6 человек получили ожоги различной степени тяжести. Двое детей двух и четырех лет скончались. В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю информацию о пожаре подтвердили, но более подробные данные пообещали предоставить позднее.