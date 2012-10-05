«Задохнулась в кроватке»: очевидцы рассказали об унесшем жизни детей пожаре

Очевидцы и следователи сообщили подробности норильского пожара, в результате которого погибли дети.

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Напомним, сегодня, 7 апреля, в краевом управлении МЧС сообщили о пожаре, произошедшем около полудня в Норильске в 9-этажном доме на 6 этаже. О погибших и пострадавших в ведомстве не говорят. Однако очевидцы рассказали, что ожоги получили как минимум 4 человека, еще двое, малолетние дети, погибли.

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю подтвердили информацию очевидцев и пояснили, что по данному факту сейчас начата доследственная проверка.

Тело 2-летнего мальчика было найдено на балконе 5 этажа, а полугодовалая девочка была найдена пожарными в своей кроватке. Серьезные ожоги получили 25-летняя мать и 31-летний отец, которые пытались спасти своих детей. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Женщина выбежала раздетая, мужчина вытащил одного ребенка на балкон, спрыгнул на балкон нижнего этажа и потерял сознание. Ребенка с балкона не откачали, грудной погиб в кроватке», — рассказали очевидцы.

Следственная группа работает на месте происшествия. Во время пожара сотрудники полиции осуществляли беспрепятственный проезд пожарных. Причина пожара устанавливается.