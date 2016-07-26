В центре Красноярска ограничат проезд

8 апреля на проспекте Мира и улице Каратанова в Красноярске ограничат движение транспорта в связи с подготовкой и проведением общественной акции «Вместе против террора», которая пройдет на площади перед БКЗ, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Ограничения начнут действовать уже сегодня, с 18:00, и продлятся до 10:00 8 апреля. Парковка транспортных средств будет запрещена:

по улице Каратанова на участке от ул. Карла Маркса и до ул. Ленина;

по пр. Мира на участке от ул. 9 Января до площади Мира;

на площади Мира;

по проезду с восточной и южной сторон здания Красноярской краевой филармонии;

по проезду вдоль дома № 3 по пр. Мира.

Кроме того, в день проведения акции, 8 апреля, с 10:00 до 15:00, транспорт не сможет двигаться по пр. Мира на участке от ул. 9 Января до дома № 7а, а также въезжать на площадь Мира, в проезды с южной и восточной стороны здания Краевой филармонии, на ул. Каратанова (от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), и пр. Мира (от дома № 7а до площади Мира). На всех участках будет установлена соответствующая дорожно-знаковая информация.

Также 8 апреля с 10:00 и до окончания акции изменится и схема движения автобусов № 76 и № 85. В направлении ул. Белинского движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме: пр. Мира — ул. 9-го Января — ул. Карла Маркса — ул. Белинского и далее по своим схемам движения. В обратном направлении схема движения не изменяется. Из схемы движения указанных маршрутов временно исключается остановочный пункт «Метрополь» расположенный по ул. Ленина.

После окончания мероприятия схема движения автобусных маршрутов № 76 и № 85 будет восстановлена.