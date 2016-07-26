Красноярский оркестр отмечает 40-летие гастролями

В честь 40-летия Красноярский академический симфонический оркестр проедет с гастролями по нескольким городам России. Гастроли продлятся с 8 по 11 апреля.

Первое выступление состоится в Санкт-Петербурге: 8 апреля в рамках Транссибирского арт-фестиваля оркестр выступит вместе с выдающимся скрипачом Вадимом Репиным в легендарном Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Отметим, 7 апреля в Красноярске также прошел концерт с Вадимом Репиным, приуроченный к юбилею оркестра.

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Художественный руководитель и главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде рассказал:

«Это уже второй раз, когда мы привозим оркестр в Санкт-Петербург, в большой зал филармонии — для нас это важный концерт и важная площадка. Во-первых, акустически это один из самых совершенных залов, во-вторых, петербургская публика — это публика, знающая, и мы с успехом выступали в прошлый раз». Также он добавил, что оркестр встречает юбилей на подъеме: «Мы очень тяжело, трудно работали к этой серии концертов, было много репетиций. Есть элемент усталости, но энергия позволит нам, я уверен, удачно провести гастроли».

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Выступления продолжатся 10 апреля на сцене Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского и 11 апреля — в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Солировать в обоих концертах будет московский скрипач Павел Милюков, обладатель бронзовой медали XV Международного конкурса имени Чайковского (Москва, 2015) и лауреат многих других престижных музыкальных конкурсов.

Организатор Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин рассказал о взаимодействии с красноярским оркестром:

«В Красноярске оркестр сейчас на стадии развития, разница между первой репетицией и концертом разительная, такие проекты музыкальные дают толчки для роста, которые позволят превратиться в оркестр европейского класса. Для этого нужно огромное количество работы, но потенциал есть, а главное есть реакция, явный скачок, который виден невооруженный взглядом».

Он также отметил, что в следующем году фестивалю исполнится пять лет и слушателей ждут сюрпризы.

Гастроли пройдут при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.