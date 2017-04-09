«Шансов просто не было»: появилось видео смертельного ДТП с бензовозом

В сети появилось видео утренней аварии с бензовозом, в которой погибло три человека.

Материалы по теме Nissan Murano на встречке столкнулся с бензовозом, двое погибли

Напомним, сегодня 9 апреля, утром в Рыбинском районе при столкновении Nissan Murano с бензовозом погибла семья из трех человек — 3-летняя девочка, сидевшая без специального кресла на заднем сидении, а также ее родители, 28 и 26 лет. Отец умер в машине скорой помощи, а мать в больнице в Бородино.

В сети появилось видео с регистратора, который был установлен в бензовозе. На нем видно, что на крутом повороте автомобиль Nissan, двигающийся на достаточно большой скорости, выезжает на полосу встречного движения непосредственно перед грузовиком. Среагировать и как-то предотвратить столкновение шансов у водителя не было.

В комментариях красноярцы отметили, что на подобном повороте, да еще и на обледеневшей дороге стоит снижать скорость до минимума, тем более, если в машине находится маленький ребенок. Некоторые предположили, что у Murano уже были заменены шины на летние.