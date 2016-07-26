Более 10 полезных мастер-классов для садоводов проведут на ярмарке «Сибирская дача»

С 10 по 13 апреля на ярмарке «Сибирская дача» красноярские садоводы и огородники смогут посетить бесплатные мастер-классы от опытных агрономов и ландшафтных дизайнеров.

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К примеру, 10 и 11 апреля технолог-агроном компании «САДОВОДЪ» Ольга Салагашева проведет практические мастер-классы по прививке плодовых культур (груши, яблони, сливы) и особенностях их обрезки в условиях Красноярского края. Кроме того, она расскажет про создание «дерева-сада», на котором могут расти сразу несколько разных сортов.

Ежедневно на ярмарке будет выступать Анна Россинина, ландшафтный дизайнер компании «Росса Парк», кандидат сельскохозяйственных наук и руководитель Школы ландшафтного дизайна Garden Class. Она проведет мастер-классы «Секреты эффектного сада», «Спирея — незаменимый кустарник в ландшафтном дизайне», «Газоны: создание и уход» и «Топ-10 незаменимых многолетников в саду».

Только 11 апреля агроном-опытник «Краевого союза садоводов» Альбина Резчикова проведет мастер-класс по защите овощных культур от вредителей и болезней. Кроме того 11 и 12 апреля состоятся мастер-классы по созданию флорариумов — композиций из различных растений в стеклянном сосуде. Их проведут специалисты мастерской ландшафтного дизайна «Д’Эко Сад».

Подробнее с расписанием всех мастер-классов, а также семинаров и лекций можно ознакомиться здесь.

Напомним, ярмарка «Сибирская дача» пройдет 10-13 апреля в МВДЦ «Сибирь». Время работы: 10-12 апреля с 10:00 до 20:00, 13 апреля с 10:00 до 19:00. Стоимость билета — 120 рублей, для пенсионеров — 70 рублей, детям до 14 лет — вход свободный.