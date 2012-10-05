Впервые «Тотальный диктант» написали на гидроэлектростанциях

Всемирная акция по проверке грамотности прошла на двух крупных сибирских гидроэлектростанциях компании «ЕвроСибЭнерго», входящей в En+ Group. В день акции 120 человек написали «Тотальный диктант» на Иркутской и Красноярской ГЭС. После акции участникам диктанта организовали проверку «экологической зоркости» в рамках экомарафона «360 минут» и провели экскурсии по залам и плотинам ГЭС.

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Впервые в истории «Тотального диктанта» 120 участников писали диктант на ГЭС с видом на реки Ангара и Енисей. Символично, что текст диктанта Леонид Юзефович посвятил трем городам, жизнь которых напрямую связана с реками, на которых они стоят: Пермь (река Кама), Улан-Удэ (река Селенга) и Санкт-Петербург (река Нева). После диктанта участники прогулялись по зданиям и плотинам ГЭС в сопровождении экскурсоводов, которые рассказали об основах водопользования и о том, как устроен и работает такой источник возобновляемой энергии, как гидроэлектростанция.

Первая станция, где прошел «Тотальный диктант» — Красноярская ГЭС, расположенная в Дивногорске Красноярского края. По установленной мощности она занимает второе место в России и входит в десятку крупнейших ГЭС мира. Среди сотни участников акции были сотрудники станции, студенты СибГАУ им. акад. М. Ф. Решетнева и Дивногорского гидротехнического техникума им. А.Е. Бочкина, а также красноярцы, пожелавшие проверить знание русского языка в необычном месте. Диктовал текст для участников директор телекомпании «Прима» Дмитрий Буевич.

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Генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС» Сергей Каминский прокомментировал: «Мы рады, что Красноярская ГЭС стала одной из площадок Тотального диктанта. Надеюсь, что вид на Енисей создал соответствующий настрой. И каждый участник смог прочувствовать колоссальную энергетику могучего русского языка подобно той, что несут наши сибирские реки».

На Иркутской ГЭС прошли проверку грамотности 20 участников «Тотального диктанта». Функцию диктора на себя взял филолог, блогер и директор иркутского филиала Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» Александр Верхозин. Иркутская ГЭС — первая крупная ГЭС, построенная в Восточной Сибири. Она находится в непосредственной близости к Байкалу и первая в каскаде станций на единственной вытекающей из Байкала реке — Ангаре.

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко отметил:

«Для нас важно, что наша ГЭС присоединилась к мировой акции по проверке грамотности. У русского языка и энергетики, на мой взгляд, много общего — красота, точность, четкие правила и тотальная востребованность».

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Для участников диктанта на Иркутской и Красноярской ГЭС была организована проверка «экологического зрения», которая прошла в рамках Главного всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут». Волонтеры установили специальные стенды с таблицами для проверки зрения, на которых вместо букв нанесены силуэты животных из Красной книги. Чем мельче силуэт животного, тем меньше их осталось в природе. Увидеть на таблице амурского тигра смогли только самые зоркие — сегодня в России этих тигров насчитывается не более 450 особей.

На Иркутской ГЭС проверять экологическую зоркость участникам диктанта «помогали» две молодые нутрии (животные, которые ведут полуводный образ жизни) из Иркутского детского зоопарка.

Директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова рассказала:

«En+ разделяет и поддерживает цели и принципы этого образовательного проекта: показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет грамотно писать и говорить по-русски».

Всего «Тотальный диктант» проводили на 3008 площадках в 866 городах и поселках в 71 стране. По оценкам организаторов, в акции могли принять участие около 200 000 человек. Кроме ГЭС, были другие необычные площадки, где писали диктант: в летящих самолетах S7 Airlines, в аэропортах Иркутска и Сургута, в поездах «Стриж», на крупных вокзалах страны и даже в троллейбусе, следующем по маршруту «Симферополь-Алушта».