Пожарные спасли заблокированных огнем рабочих

В Березовке пожарные вывели из цеха заблокированных огнем рабочих, сообщили 10 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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Пожар начался около 5 утра 9 апреля в Березовке на ул. Щорса — здесь расположен цех по производству шлакоблоков. Прибывшие через 2 минуты на место пожарные обнаружили, что кровля цеха уже горит открытым огнем, а в помещении сильное задымление. Несмотря на то, что пожар произошел рано утром, внутри помещения находились люди. Пожарным пришлось обыскивать помещения цеха, и в бытовом помещении, на 2 этаже здания, они обнаружили двух рабочих. Благодаря тому, что они были своевременно найдены и эвакуированы, людям даже не потребовалась медицинская помощь — осмотревшие их врачи признали, что госпитализация не требуется.

Потушить пожар, охвативший всю кровлю здания и бытовое помещение на втором этаже, получилось лишь через два часа — около 7:00 на площади в 100 кв. метров. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в электропроводке.