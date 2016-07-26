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В Красноярске открылась масштабная выставка-ярмарка «Сибирская дача» в МВДЦ «Сибирь»
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В Красноярске открылась масштабная выставка-ярмарка «Сибирская дача» в МВДЦ «Сибирь»

10 апреля 17:44
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Сегодня, 10 апреля, в красноярском МВДЦ «Сибирь» начала работу выставка-ярмарка «Сибирская дача», ежегодно открывающая садово-огородный сезон. Здесь представлено то, что нужно для хорошего урожая, создания уютного сада, обустройства дачного участка.

Садоводам предлагают огромный выбор саженцев, адаптированных к сибирским условиям. Один из участников — Ассоциация производителей посадочного материала, которая известна своей качественной продукцией.

«Наша ассоциация объединила практически все питомники России и большое количество питомников Беларуси и Казахстана, в ее составе немало некоммерческих организаций. Вся наша деятельность направлена на самую благую цель — поддержать отечественное питомниководство», — рассказал региональный представитель ассоциации Максим Конаков (Москва), пригласив красноярцев посетить стенд компании.

Открытие выставки «Сибирская дача»
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
Открытие выставки «Сибирская дача»
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
Открытие выставки «Сибирская дача»
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
Открытие выставки «Сибирская дача»
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
Открытие выставки «Сибирская дача»
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»

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Постоянным гостем и участником ярмарки стал Владислав Кундасев, ведущий агроном компании «Успех». «Сегодня садоводы стали более активны, все больше молодых людей занимается садом, все чаще это становится семейным делом. Сад объединяет людей», — отметил Владислав.

Тему поддержала Анна Россинина, ландшафтный дизайнер компании «РОСА-парк»: «Приятно наблюдать, что становится все больше людей, интересующихся садоводством и ландшафтным проектированием. Гораздо чаще горожане задумываются над созданием какого-то красивого уголка в своем саду или на даче. Это то дело, которое мы очень любим и профессионально им занимаемся, поэтому я приглашаю всех посетить нашу консультационную площадку ландшафтных дизайнеров».

ВК «Красноярская ярмарка»
ВК «Красноярская ярмарка»
ВК «Красноярская ярмарка»
ВК «Красноярская ярмарка»
ВК «Красноярская ярмарка»
ВК «Красноярская ярмарка»
ВК «Красноярская ярмарка»
ВК «Красноярская ярмарка»
ВК «Красноярская ярмарка»
ВК «Красноярская ярмарка»
ВК «Красноярская ярмарка»

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Также с приветственными словами к гостям ярмарки обратились руководитель компании «Сады Семирамиды» и питомника «СТОЖАРЫ» Наталья Никонова и директор выставки «Сибирская дача» Алена Бараникова. «Мы постарались собрать на площадке все, что нужно каждому дачнику для успешного старта сезона, — рассказала Алена Бараникова. — Выставка охватывает все сферы загородного хозяйства: садоводство и огородничество, животноводство, пчеловодство, ландшафтный дизайн, дачное строительство, отдых на загородном участке. Гостей ожидают последние дачные новинки, самые модные сорта растений и мастер-классы от ведущих агрономов и ландшафтных дизайнеров».

Добавим, что 11, 12, 13 апреля запланированы розыгрыши дачных призов среди посетителей. Счастливчики смогут выиграть теплицы и парники, мангалы, наборы садовых растений и множество других полезных в хозяйстве вещей.

Выставка-ярмарка «Сибирская дача» продлится по 13 апреля включительно. Место проведения: ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». Время работы: 10-12 апреля с 10:00 до 20:00, 13 апреля с 10:00 до 19:00. Стоимость билета — 120 рублей, для пенсионеров — 70 рублей, детям до 14 лет — вход свободный.

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