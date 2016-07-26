В Красноярске открылась масштабная выставка-ярмарка «Сибирская дача» в МВДЦ «Сибирь»

Сегодня, 10 апреля, в красноярском МВДЦ «Сибирь» начала работу выставка-ярмарка «Сибирская дача», ежегодно открывающая садово-огородный сезон. Здесь представлено то, что нужно для хорошего урожая, создания уютного сада, обустройства дачного участка.

Садоводам предлагают огромный выбор саженцев, адаптированных к сибирским условиям. Один из участников — Ассоциация производителей посадочного материала, которая известна своей качественной продукцией.

«Наша ассоциация объединила практически все питомники России и большое количество питомников Беларуси и Казахстана, в ее составе немало некоммерческих организаций. Вся наша деятельность направлена на самую благую цель — поддержать отечественное питомниководство», — рассказал региональный представитель ассоциации Максим Конаков (Москва), пригласив красноярцев посетить стенд компании.

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Постоянным гостем и участником ярмарки стал Владислав Кундасев, ведущий агроном компании «Успех». «Сегодня садоводы стали более активны, все больше молодых людей занимается садом, все чаще это становится семейным делом. Сад объединяет людей», — отметил Владислав.

Тему поддержала Анна Россинина, ландшафтный дизайнер компании «РОСА-парк»: «Приятно наблюдать, что становится все больше людей, интересующихся садоводством и ландшафтным проектированием. Гораздо чаще горожане задумываются над созданием какого-то красивого уголка в своем саду или на даче. Это то дело, которое мы очень любим и профессионально им занимаемся, поэтому я приглашаю всех посетить нашу консультационную площадку ландшафтных дизайнеров».

Также с приветственными словами к гостям ярмарки обратились руководитель компании «Сады Семирамиды» и питомника «СТОЖАРЫ» Наталья Никонова и директор выставки «Сибирская дача» Алена Бараникова. «Мы постарались собрать на площадке все, что нужно каждому дачнику для успешного старта сезона, — рассказала Алена Бараникова. — Выставка охватывает все сферы загородного хозяйства: садоводство и огородничество, животноводство, пчеловодство, ландшафтный дизайн, дачное строительство, отдых на загородном участке. Гостей ожидают последние дачные новинки, самые модные сорта растений и мастер-классы от ведущих агрономов и ландшафтных дизайнеров».

Добавим, что 11, 12, 13 апреля запланированы розыгрыши дачных призов среди посетителей. Счастливчики смогут выиграть теплицы и парники, мангалы, наборы садовых растений и множество других полезных в хозяйстве вещей.

Выставка-ярмарка «Сибирская дача» продлится по 13 апреля включительно. Место проведения: ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». Время работы: 10-12 апреля с 10:00 до 20:00, 13 апреля с 10:00 до 19:00. Стоимость билета — 120 рублей, для пенсионеров — 70 рублей, детям до 14 лет — вход свободный.