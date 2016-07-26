Маршрутчик чуть не задавил ребенка на «зебре»: отделался штрафом (видео)

Водителя автобуса, который чуть не задавил ребенка на «зебре» в красноярском Покровкском, оштрафовали на 1,5 тыс. рублей. Полицейские разыскали нарушителя, поведение которого вызвало неодобрение интернет-пользователей.

Инцидент произошел днем 8 апреля на ул. Дмитрия Мартынова и попал на автомобильный регистратор. На кадрах видно, как девочка выходит на нерегулируемый пешеходный переход, но автобус № 6 не пропускает её. Ребенок сразу же отступил назад и по счастливой случайности не пострадал. При этом видно, что перед переходом ПАЗик все же немного притормозил.

Некоторые интернет-пользователи отметили в случившемся не только вину маршрутчика, но и пешехода — она не убедилась в том, что ее пропускают. При этом они сделали замечание и автору ролика, который хоть и пропустил девочку, но тоже поспешил — «чуть дождался, чтобы ребёнок его капот прошёл».

На основании видеозаписи, размещенной в интернете, инспекторы розыска полка ДПС установили и привлекли к ответственности 53-летнего водителя маршрутного автобуса.

За непредоставление преимущества в движении пешеходу его оштрафовали на 1500 рублей.