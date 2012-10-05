Возмутивший красноярцев игрой в «шашечки» водитель попался полицейским (видео)

Полицейские нашли и наказали водителя, устроившего опасную игру в «шашечки» на Коммунальном мосту в Красноярске. Напомним, инцидент произошел вечером 4 апреля, когда по переправе в сторону правого берега шел достаточно плотный поток машин.

Автомобиль «Тойота» резко вклинился в крайний левый ряд перед другим автомобилистом, из-за чего тот едва не оказался на встречной полосе. После этого водитель перестроился во второй ряд и уехал, моргнув «аварийкой», как бы извиняясь за свой поступок. После того как видео инцидента попало в сеть, горожане призвали полицейских найти автохама.

Как оказалось, у его машины были номера Казахстана, но сам он — местный житель. На нарушителя составили ориентировку и передали ее инспекторам ДПС, которые во время патрулирования улиц города и остановили этого водителя. Им оказался 22-летний красноярец, который при этом не является злостным нарушителем ПДД.

Полицейские привлекли его к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.14 (Нарушение правил маневрирования), за что предусмотрен штраф в 500 рублей, а также провели профилактическую беседу.