В голосовании за оградки на проспекте Мира стало меньше вариантов

В мэрии Красноярска объяснили исчезнувший из опроса вариант оградок ошибкой.
Сегодня, 10 апреля, многие красноярцы заметили изменения в голосовании, открытом на сайте администрации города. Напомним, в прошлый вторник был опубликован опрос, в рамках которого горожанам предлагалось выбрать наиболее приемлемые для них варианты пешеходных ограждений, а также лавочек, урн и зеленых насаждений, которые должны появиться после капитального ремонта на пр. Мира.
Вариантов ограждений было предложено 14, в том числе 13-й вариант, представлявший собой лишь столбики. Но спустя несколько дней вариантов стало на один меньше.
«Изображение под № 13 было удалено с сайта 4 апреля через несколько часов после начала голосования в связи с тем, что оно было составным элементом ограждения изображения № 14, а не отдельным вариантом, за который можно голосовать. Техническая ошибка устранена, голоса, поступившие за изображение № 13, будут причислены к изображению № 14», — пояснили в пресс-службе.