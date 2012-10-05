В голосовании за оградки на проспекте Мира стало меньше вариантов

В мэрии Красноярска объяснили исчезнувший из опроса вариант оградок ошибкой.

Материалы по теме Красноярцам предложили выбрать заборчики для пешеходов на проспекте Мира

Сегодня, 10 апреля, многие красноярцы заметили изменения в голосовании, открытом на сайте администрации города. Напомним, в прошлый вторник был опубликован опрос, в рамках которого горожанам предлагалось выбрать наиболее приемлемые для них варианты пешеходных ограждений, а также лавочек, урн и зеленых насаждений, которые должны появиться после капитального ремонта на пр. Мира.

Вариантов ограждений было предложено 14, в том числе 13-й вариант, представлявший собой лишь столбики. Но спустя несколько дней вариантов стало на один меньше.