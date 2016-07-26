«Такого не бывает?»: Красноярские ученые оценят фильм «Время первых» (видео)

12 апреля в Красноярске в кинотеатре «Синема Парк» (Дубровинского, 1и) будет организована «научная премьера» российского фильма «Время первых» — свою оценку достоверности происходящему на экране дадут физик и инженер.

Фильм «Время первых», прокат которого стартовал 6 апреля, — это, по словам продюсеров, первая масштабная российская картина о космосе, снятая в формате 3D. В ее основе — реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Главные роли исполнили известные актеры — Евгений Миронов, Константин Хабенский и Владимир Ильин.

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Формат «научной премьеры» подразумевает просмотр фильма в кинотеатре, а затем — его обсуждение с другими зрителями и приглашенными экспертами — ими станут доктор физико-математических наук, участник экспериментов в невесомости Илья Рыжков и кандидат технических наук, профессор кафедры летательных аппаратов СибГАУ Виктор Филатов.

«Мне кажется, научная премьера — это отличный способ отметить День космонавтики. Мы по праву гордимся космическими успехами России, но знаем о космосе и его покорении не так много. В самом начале всё было не просто. Как поведет себя человек в невесомости, насколько будут надежны космические аппараты? Ответы на эти вопросы иногда получали ценой жизни. Современная наука знает гораздо больше и о космосе, и о возможностях человека и техники. Просмотр фильма вместе с учеными-экспертами — это возможность совместить два в одном — приятно провести время и узнать что-то новое о том, как устроен мир», — рассказал организатор встречи, красноярский ученый и популяризатор науки Егор Задереев.

«Научная премьера» пройдет 12 апреля 19:00 в зале № 8 в «Синема Парке». Билет можно приобрести в кассе и на сайте кинотеатра.