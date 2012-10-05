Преподавателя механики отправили на исправительные работы за 28 взяток

Преподавателя Красноярского автотранспортного техникума отправили на исправительные работы за взяточничество и служебные подлоги.

Материалы по теме Уволившийся после показа фильма Навального преподаватель устроился сторожем

Педагога признали виновной в получении 28 взяток в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, и 27 фактах служебного подлога. Установлено, что преступления обвиняемая совершила в период с 2015 по 2016 год. Студенты давали ей взятки за внесение в зачетные книжки, зачетные и экзаменационные ведомости отметок о сдаче зачетов и положительных оценок по дисциплине «Техническая механика» без фактической проверки их знаний.

Суд приговорил педагога к 2 годам исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % от зарплаты.