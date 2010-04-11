Водитель погубил и покалечил пешеходов: вынесен приговор

3 года лишения свободы получил ачинский водитель, который в пьяном состоянии сбил группу пешеходов. Напомним, ДТП произошло в мае прошлого года, один из пострадавших скончался.

На одном из перекрестков города водитель автомобиля Lada наехал на троих пешеходов, которые находились на переходе. В результате мужчина-пешеход от полученных травм скончался, одна женщина получила тяжкий вред здоровью, другая — отделалась царапинами. После наезда водитель, не останавливаясь, скрылся с места ДТП. Его нашли и задержали благодаря помощи очевидцев.

Нарушителем оказался ранее судимый 25-летний местный житель, который более 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе и езду в нетрезвом виде. Накануне суд приговорил его к 3 годам лишения свободы, рассказали в пресс-службе ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю.