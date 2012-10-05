«Лада» превратилась в «кабриолет» после пьяного ДТП с автобусом

В Лесосибирске спасатели разрезали машину чтобы вытащить пострадавших в ДТП, рассказали 10 апреля очевидцы происшествия.

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Авария произошла, по словам свидетелей, вчера вечером на трассе Красноярск — Енисейск: водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с маршрутным автобусом № 23. Как утверждают очевидцы, водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения.

Самостоятельно покинуть машину они не могли — от удара «девятку» смяло, и людей пришлось освобождать пожарным при помощи специального оборудования. После этого мужчин госпитализировали.

В комментариях пользователи социальных сетей удивляются тому, что люди, находившиеся в автомобиле, сумели остаться живыми.

В пресс-службе ОМВД России по Лесосибирску уточнили, что ДТП произошло на 295 км автодороги Красноярск — Енисейск. 33-летний водитель ВАЗа не имел права на управление транспортными средствами, но тем не менее сел за руль автомобиля, в котором находилось еще, по уточненным данным полиции, 4 человека. Он сам и его пассажиры сейчас находятся в больнице.

Кроме этого, травмы получили две женщины, находившиеся в момент аварии в автобусе. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.