Агрессивный пациент напал на врача скорой помощи

25-летний житель Железногорска напал на врача скорой медицинской помощи — агрессивный парень ударил его по лицу. В настоящее время проверку по данному факту проводят сотрудники полиции.

К правоохранителям обратился пострадавший медработник, который вместе с полицейскими и спасателями приехал в одну из квартир города по вызову о попытке суицида. Но 25-летний хозяин жилья агрессивно отреагировал на появление незваных гостей и ударил по лицу врача.

Буйного парня задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причинения вреда здоровью медика, после чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце марта похожий случай произошел в Ачинске — 25-летняя фельдшер станции скорой медицинской помощи получила черепно-мозговую травму в ответ на замечание пациентке за позднее обращение к медикам.