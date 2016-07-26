50 одаренных детей из Сибири смогут стать участниками научного лагеря МГУ

В пяти регионах Сибири стартовал конкурс научно-технического творчества для школьников, победители которого станут участниками Детского научного лагеря Московского государственного университета «Ланат». Отбор талантливых старшеклассников инициирован фондом «СГК — Согреваем сердца», Сибирской генерирующей компанией и Благотворительным фондом Андрея Мельниченко.
Из числа участников пяти регионов присутствия СГК будут определены 50 победителей, лучше всех выполнивших конкурсные задания.
Детский научный лагерь МГУ «Ланат» ежегодно проходит в Подмосковье. Он является уникальной площадкой развития научно-технического творчества одаренных детей, с которыми занимаются преподаватели и студенты крупнейших вузов России. Сибирская генерирующая компания и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова сотрудничают в сфере научно-исследовательской деятельности школьников второй год подряд. Одаренные дети из Сибири получили возможность участвовать в конкурсе на право поездки в «Ланат».
В этом году прием заявок проходит с 1 по 25 апреля. Подать их могут учащиеся 8-10 классов общеобразовательных учреждений Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской области, республик Хакасия и Тува. Тематика конкурсных работ включает в себя такие дисциплины, как математика, физика, химия, астрономия, программирование, WEB-программирование и инженерия (конструирование). Школьники могут попытать свои силы сразу в нескольких предметах, засчитан будет лучший результат. На территории каждого региона сформированы конкурсные комиссии. Для оценки представленных работ в состав жюри вошли представители организаторов, научного сообщества и образовательных учреждений региона, органов местной власти, а также журналисты.
Конкурс продлится до 1 июня, после чего будут определены 50 победителей. Они получат путевку на летнюю смену Детского научного лагеря МГУ «Ланат», которая пройдет в июле-августе 2017 года в Московской области. Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и фонд «СГК — Согреваем сердца» возьмут на себя все расходы по проживанию и обучению детей в лагере, а также обеспечат проезд победителей до места назначения и обратно.
Благодаря поездке в лагерь дети смогут не только углубить свои научные знания, но и попрактиковаться в их применении. Запланированы и различные досуговые мероприятия: квесты, интеллектуальные и спортивные игры, театральные представления.
В прошлом году при поддержке СГК 11 одаренных школьников из Барнаула, Кемерова и Красноярска стали участниками проекта «Ланат». Ребята продемонстрировали свои неординарные способности и были отмечены организаторами научной школы. Все они были удостоены дипломов «За лучший проект», а четверо получили право без конкурса участвовать в одной из следующих смен лагеря. Также в рамках сотрудничества СГК, Образовательного центра МГУ «ЛАНАТ» и фонда Андрей Мельниченко в 2016 году в Барнауле был организован финал конкурса «Ученые будущего». Два победителя финала из Кемерова и Барнаула в мае этого года отправятся в США для участия в суперфинале конкурса, затраты на поездку возьмет на себя Фонд Андрея Мельниченко.
С положением о конкурсе и заданиями можно ознакомиться на сайте Сибирской генерирующей компании по ссылке.