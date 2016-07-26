Полицейские на мотоциклах BMW показали видео первой тренировки

Мотовзвод красноярского полка ДПС начал подготовку к новому сезону — сегодня инспекторы на мотоциклах BMW приступили к ежедневным тренировкам на Красноярском кольце. Полицейские обнародовали видео своей первой тренировки и рассказали о достижениях прошлых лет.
Как рассказали в пресс-службе полка ДПС, в настоящее время инспекторы мотовзвода совершенствуют навыки экстренного торможения, маневрирования и отрабатывают различные методы задержания правонарушителей. Все 10 патрульных мотоциклов уже прошли технический осмотр, а также предсезонное обслуживание и полностью готовы к ежедневной работе.
По сложившейся традиции красноярский мотовзвод ДПС откроет сезон вместе с красноярскими байкерами 29 апреля.
В полку ДПС напомнили, что для самого мобильного подразделения красноярской дорожной полиции это уже седьмой сезон. Патрульные мотоциклы BMW оснащены всем необходимым для оперативной работы по надзору за дорожным движением.
«Опыт прошлых сезонов показал, что мотопатрули ДПС эффективно справляются с поставленными задачами. Только за последние 3 года аварийность с участием мототранспорта в Красноярске снизилась на 77 %», — похвастались достижением в дорожной полиции.