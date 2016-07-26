Полицейские на мотоциклах BMW показали видео первой тренировки

Мотовзвод красноярского полка ДПС начал подготовку к новому сезону — сегодня инспекторы на мотоциклах BMW приступили к ежедневным тренировкам на Красноярском кольце. Полицейские обнародовали видео своей первой тренировки и рассказали о достижениях прошлых лет.

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Как рассказали в пресс-службе полка ДПС, в настоящее время инспекторы мотовзвода совершенствуют навыки экстренного торможения, маневрирования и отрабатывают различные методы задержания правонарушителей. Все 10 патрульных мотоциклов уже прошли технический осмотр, а также предсезонное обслуживание и полностью готовы к ежедневной работе.

По сложившейся традиции красноярский мотовзвод ДПС откроет сезон вместе с красноярскими байкерами 29 апреля.

В полку ДПС напомнили, что для самого мобильного подразделения красноярской дорожной полиции это уже седьмой сезон. Патрульные мотоциклы BMW оснащены всем необходимым для оперативной работы по надзору за дорожным движением.