Космическая фотосессия и брачный сезон пингвинов: 12 апреля в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в День космонавтики.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает облачность и небольшие осадки. 12 апреля температура воздуха днем поднимется до 13 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Молодежная библиотека на Пионерской Правды приглашает всех желающих принять участие в познавательной беседе «Наш космос», посвященной Всемирному дню авиации и космонавтики (6+). До сих пор космос полон загадок и неизвестности, однако некоторые тайны Вселенной ученым удалось разгадать. Гость вечера — историк, преподаватель СибГАУ Александр Лонин. Он расскажет о важнейших событиях в освоении космоса, первопроходцах космических далей, новом этапе покорения космоса Россией, а гости смогут задать интересующие вопросы. Начало в 14:30.

В честь Дня космонавтики медиа-коворкинг «Открытая студия» («Красноярский рабочий», 115а) организует космическую фотосессию. На этот раз на модель будет проецироваться свет проектора с изображением космоса и звезд. Начало в 15:00. Участие бесплатно, но запись обязательна.

В 19:00, сегодня красноярцев в «Синема Парке» (Дубровинского 1и) ждет научная премьера фильма «Время первых». Формат — кинопоказ, а после — обсуждение его с экспертами. Эксперты: Илья Рыжков — доктор физико-математических наук, участник экспериментов в невесомости и Виктор Филатов — кандидат технических наук, профессор кафедры летательных аппаратов СибГАУ.

В Доме актёра покажут комедию «Нелетная погода, или брачный сезон у пингвинов» (18+). Герои пьесы в нелетную погоду оказались в одном номере отеля в ожидании рейса. Для столичной бизнес-леди Марины это повод провести еще одну ночь с любовником Артемом. Деревенскую девушку Зою ждет дома очень ревнивый муж Степан. Герои не догадываются, что эта ночь перевернет их жизни и даст ответы на вопросы: что такое настоящая любовь, как далеко может завести ревность, с чем подают женскую месть и какое отношение к этому имеют пингвины. Начало в 19:00.

Команда проекта «Безпробелов» культурно-делового центра «Особняк» (Каратанова, 11) сегодня приглашает на мастер-класс «Поехали! Или что нужно знать о красивой речи каждому». Гостем вечера будет Елена Суркова — филолог, психолог, бизнесвумен и тренер-практик по направлениям: речевой имидж, риторика, лингвистическое манипулирование, копирайтинг и личная эффективность. Начало в 19:30, вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

На футбол-арене «Енисей» пройдет матч Первенства ФНЛ между командами «Енисей» и «Сибирь» (6+). Начало в 19:30.