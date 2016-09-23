«Никаких причин»: власти Хакасии не нашли оснований для голодовки строителей

Власти Хакасии не нашли оснований для голодовки строителей жилья для погорельцев. По информации чиновников, одна из участниц не только получила компенсацию от строительной фирмы, но и оказалась должна ей, и теперь женщине предлагают отдать эти деньги другим пострадавшим.

Напомним, в Хакасии бессрочную голодовку объявили строители, возводившие дома для погорельцев, — три человека, среди которых житель Черногорска, женщина-бригадир из Кемеровской области и строитель из Красноярского края. Сначала голодовка была обычной, а затем стала сухой — они перестали пить воду. Какова сумма долга — не говорится, известно лишь, что красноярцу должны за работу около 200 тыс. рублей.

В пресс-службе министерства строительства и ЖКХ республики рассказали, что организатор голодовки — бригадир не только не имеет поводов для голодовки, но и сама должна фирме ООО «СибСтройФормат», у которой требует деньги.

«Как следует из материалов, представленных ООО „Сибстройформат“, она в 2016 году, используя метод голодовки, получила 1,5 млн рублей. В настоящее время требует ещё столько же. Также получила решение суда от 23.09.2016, где ей присудили денежные средства в сумме 502 350,43 руб. По инкассовому поручению она получила 487 тыс. 350 рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Стройфирма обжаловала решение, и Судебная коллегия Верховного суда республики отменила ранее назначенную компенсацию. В итоге бригадир строителей должна вернуть компании почти 300 тыс. рублей.

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Журналистам женщина призналась, что голодовка для нее — повод защитить своих работников, а ей самой фирма ничего не должна.

«Нет никаких причин подвергать свое здоровье опасности», — уверяет помощник министра Татьяна Зырянова, поясняя, что строители должны разбираться сейчас между собой, потому что фирма-подрядчик готова отказаться от средств, которые им должна бригадир, если та передаст их своим товарищам по голодовке.