Красноярские железнодорожники усилили меры противопожарной безопасности

В связи с ветреной погодой и ранним наступлением пожароопасного сезона на КрасЖД ведется профилактика возгораний (лесных пожаров и сельскохозяйственных палов) вблизи объектов транспортной инфраструктуры. Для обеспечения безопасного движения поездов железнодорожники Красноярской магистрали осуществляют противопожарную опашку, а также генеральную уборку полосы отвода железной дороги и чистят ее от сухой травы.

Завершается ревизия парка тепловозов магистрали на предмет исправности искрогасителей — специальных устройств, предотвращающих попадание в воздух искр. В соответствии с требованиями пожарной безопасности выход тепловозов на маршруты без искрогасителей запрещен. Соблюдение данной меры контролируется в ежедневном режиме.

На КрасЖД несут круглосуточную вахту 14 пожарных поездов. Все поезда дислоцированы таким образом, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации они могли в кратчайшие сроки прибыть в любую точку Красноярской магистрали. Так, четыре из них находятся на станциях Абакан, Аскиз, Кошурниково и Саянская и готовы к защите объектов Южного хода КрасЖД Междуреченск — Абакан — Тайшет.

«Все пожарные поезда укомплектованы необходимым оборудованием и средствами тушения пожаров. Каждый пожарный поезд КрасЖД подключен к современной навигационной системе ГЛОНАСС/GPS, позволяющей быстро и точно определить очаг возгорания. Бригада поезда состоит из 6-7 человек, которые регулярно проходят специальную подготовку. При возникновении чрезвычайных ситуаций поезд может работать на выезде до 4 суток. На этот период времени он обеспечен резервным питанием», — рассказал заместитель начальника Абаканского отряда пожарной охраны Красноярской железной дороги Виктор Фондов.

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Объём воды в каждом пожарном поезде составляет порядка 140 куб. м, что в 70 раз превышает емкость пожарной машины, запас пенообразователя — 6 куб. м. Пожарные поезда КрасЖД постоянно оказывают помощь в ликвидации возгораний в Красноярском крае и Хакасии. Например, в апреле 2015 года, когда стихийные пожары бушевали в Хакасии, в их тушении участвовало 6 пожарных поездов. В некоторых поселках именно их повышенные возможности сыграли решающую роль в борьбе со стихией.

В течение 2016 года пожарные поезда Красноярской магистрали выезжали на тушение пожаров в населенных пунктах края и Хакасии 9 раз.

Как правило, причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем самих жителей. К пожарам приводят пал травы, разведение костров на участках или в лесополосе. Красноярская железная дорога обращается к гражданам с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности.