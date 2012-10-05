Шведка проехала по Транссибу и посвятила песню Красноярску (видео)

Шведская исполнительница, выступающая под псевдонимом Vanbot, выпустила альбом, написанный во время поездки по Сибири на поезде. Одна из композиций посвящена Красноярску.

Девушка, работающая в жанре электронной музыки, в мае прошлого года вместе с двумя друзьями проехала на поезде от Москвы до Пекина, одновременно сочиняя и записывая композиции. С собой у них были синтезаторы и звукозаписывающее оборудование.

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«Мы не знали, что это будет, но знали, зачем мы это делаем. Я хотела сломать стереотипы, работая с ограничениями вместо бесконечных возможностей, и поместить себя в ситуацию, условия которой я бы не могла контролировать», — рассказала Vanbot.

Девушка также отметила, что намеренно отказалась от «полировки» полученного результата.

«Я так много узнала о самой себе. Думаю, это путешествие заставило меня выйти из зоны комфорта в нечто совсем новое. Это именно то, чего я хотела», — отметила музыкант.

Альбом Siberia вышел 7 апреля. Композиция, посвященная Красноярску, носит название Collide («Столкновение»).