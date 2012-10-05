Красноярец рассказал, отчего пошел грабить банки (видео)

В Красноярске возбудили уголовное дело о разбойном нападении на банки в Советском районе, сообщили в МУ МВД «Красноярское».

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Напомним, вчера вечером 28-летний вооруженный мужчина ограбил банк на ул. Воронова — там его добычей стали 8 тыс. рублей, а затем попытался сделать то же в банке на ул. 9 Мая, но там успели нажать тревожную кнопку. Злоумышленник был задержан силами сотрудников ЧОП и Росгвардии.

У задержанного изъят травматический пистолет, пули и матерчатая маска. Как пояснил мужчина, на противоправные действия его толкнуло трудное материальное положение.

Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, до 10 лет лишения свободы).