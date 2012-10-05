В Красноярске из-за вредных выбросов остановили работу заправки

В Советском районе Красноярска приостановили деятельность АЗС за нарушение природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии края.

У владельцев заправки, название которой не сообщается, не оказалось разрешительной документации на выбросы загрязняющих веществ. Кроме того, у АЗС истек срок действия проекта предельно-допустимых выбросов. Этот факт был выявлен по время рейда совместно с прокуратурой Советского района.

Специалисты опломбировали пистолеты для заправки и резервуары для хранения ГСМ. За нарушение природоохранного законодательства собственнику грозит наказание в виде приостановки деятельности на срок до 90 суток либо штраф до 250 тыс. рублей.

«Отсутствие разрешительной документации — вопиющее нарушение природоохранного законодательства, — заявила представитель минприроды края Юлия Гуменюк. — Это свидетельство того, что предприятие не соблюдает экологические нормы и требования. Поэтому было принято решение временно приостановить работу хозяйствующего субъекта».

Гуменюк подчеркнула, что подобные рейды проводятся ежедневно. Наибольшее количество жалоб на неприятный запах в воздухе в министерство проступает именно от жителей Советского района.

О нарушениях природоохранного законодательства красноярцы могут сообщать по телефону горячей линии министерства (391) 211-46-11. С учетом жалоб и заявлений составляются маршруты рейдовых и контрольно-надзорных мероприятий.