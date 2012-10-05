Школьник утонул во время прогулки по реке

В Канске утонул вышедший на лед мальчик, сообщили 13 апреля в пресс-службе МО МВД России «Канский».

Как пояснили в полиции, мальчик вместе с одноклассником гулял по набережной в районе автомобильного моста и в какой-то момент решил выйти на лед.

«На расстоянии 20 метров от берега школьник провалился под лед и был подхвачен течением. До настоящего времени тело ребенка не найдено», — пояснили в пресс-службе.

Как отметили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, второй мальчик сразу позвал на помощь, но еще до прибытия спасателей провалившийся ребенок утонул.

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Сейчас утонувшего ребенка ищут сотрудники МЧС России, а полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Следователи начали по данному вопросу доследственную проверку.

Уже известно, что ранее мальчик в поле зрения правоохранительных органов не попадал, его семья на учете в ОВД не состояла. Стражи порядка обращаются к родителям дошкольников и учащихся общеобразовательных учреждений с просьбой провести со своими детьми профилактические беседы об опасности выхода на лед весной. Полиция и спасатели регулярно проводят профилактические занятия и инструктажи в школах на эти темы.