Финансирование малокомплектных школ края сохранят

Малокомплектным школам, которых ждет изменение статуса, оставят существующие финансирование. Соответствующий законопроект на сессии Законодательного Собрания Красноярского края сегодня, 13 апреля, приняли в первом чтении депутаты.

Напомним, этот документ народные избранники уже рассматривали на профильном комитете по образованию. Тогда депутатам рассказали, что проект закона позволяет сохранить порядок финансирования малокомплектных школ в случае их присоединения к муниципальным дошкольным образовательным организациям или общеобразовательным школам в качестве обособленных структурных подразделений и изменяет нормативы учебной субвенции для физкультурно-спортивных клубов.

Как пояснила на заседании сессии министр образования края Светлана Маковская, если учебное учреждение является малокомплектным, то оно финансируется через учебную субвенцию как класс-комплект.

«Обычные школы финансируются по нормативам на каждого ученика. Так как в крае очень много малокомплектных школ и при каждой имеется административный персонал, реорганизация позволит перевести их в статус структурных подразделений и таким образом сократить персонал. Зачем школе, где обучаются десять детей, два директора? Когда малокомплектная школа становится структурным подразделением, ее финансируют по нормативам, а так как учеников мало, то и суммы незначительные. Чтобы школа не потеряла финансирование как класс-комплект, и предлагаются поправки в закон края „Об образовании“», — рассказала она.

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При этом решение об изменении статуса малокомплектной образовательной организации будет приниматься в соответствии с учетом территориальных, социальных и иных особенностей населенного пункта, где располагается малокомплектная школа. Депутат Владислав Зырянов выразил обеспокоенность, не повлечет ли принятие законопроекта закрытия малокомплектных школ. Министр образования сообщила, что такое решение может быть принято только сходом граждан, а документ на самом деле улучшает положение таких школ. Однако депутат заявил о намерении воздержаться при голосовании. По его мнению, на образовании нельзя экономить.

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова сказала, что проект закона был подробно рассмотрен комитетом и рекомендован к принятию. В итоге сессия поддержала это решение при одном воздержавшемся.