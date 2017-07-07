Красноярские молодожены из-за «красивой» даты обрушили портал госуслуг

Красноярцы, желающие пожениться 7 июля, устроили ажиотаж вокруг «красивой» даты 07.07.2017 и обрушили портал госуслуг. Однако специалисты ЗАГСов утверждают, что никакого магического смысла эти даты не имеют и предлагают молодожёнам выбрать другой день. Однако тех не останавливает даже то, что счастливая дата выпадает на празднование дня Ивана Купалы, а астрологи советуют отказаться от церемонии в этот день. Не в пользу этих дат говорит и печальная статистика по разводам.

Как рассказала Newslab.ru руководитель Дома семейных торжеств Инна Ерошина, из-за огромного количества желающих заключить брак именно в этот день произошла блокировка портала госуслуг, через который будущие молодожёны пытались записаться. Всего заявку подали более 500 пар, но места получили только 18.

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При этом специалисты рекомендуют не гнаться за «красивыми» числами. Ерошина рассказала, что аналогичный ажиотаж уже случался в крае в 2007 году, однако статистика показала, что половина браков, заключенных в тот «счастливый» день, на данный момент расторгнуты. Она уверяет, что приводила в пример эти данные красноярцам, но они не верят, а другие оправдываются, что их выбор связан с тем, чтобы потом «не забыть дату церемонии».

«В этом году все 7-е и 17-е числа будут пользоваться популярностью. Мы не любим такие даты и даже побаиваемся их, так как наши возможности не безграничны. Они вызывают ненужный ажиотаж, но зачастую до молодожёнов сложно достучаться и объяснить это. Я думаю, что им пора помимо эмоций включать разум, так как мы, например, не можем отказываться от предоставления других услуг в такие дни — расторжение браков или выдача свидетельства о рождении ребенка. Я уверена, что если люди действительно любят друг друга, им все равно, в какой день заключать брак», — пояснила Ерошина.