Красноярский «Жилфонд» начал подготовку к новому отопительному сезону

ГУК «Жилфонд» начал подготовку к отопительному сезону 2017-18 гг. Специалисты Городской управляющей компании и подрядных организаций провели ревизию оборудования, которое будет участвовать в промывке систем отопления.

Закупаются комплектующие материалы, необходимые для ремонта инженерных систем отопления. Также разработаны и отправлены ресурсоснабжающим организациям графики промывки и опрессовки систем отопления в домах управляющих компаний ГУК «Жилфонд».

«Несмотря на то, что отопительный сезон ещё не завершён компания уже начала подготовку к новому сезону. Такое решение было вызвано большим объемом работ, который предстоит сделать за короткое сибирское лето. Во время прохождения отопительного сезона мы провели мониторинг обращений жителей в Городскую управляющую компанию и на „горячие линии“ и безусловно будем их учитывать во время подготовки к зиме в период настройки температурного и гидравлического режимов», — заявил технический директор «Жилфонда» Константин Бородин.