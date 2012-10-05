Губернатор рассказал об успехах края и «вопиющих» проблемах Красноярска

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский выступил с ежегодным отчетом на сессии Законодательного Собрания края. Глава региона рассказал о целях, которые удалось достичь в 2016 году, и о том, какие еще проблемы предстоит решить.

По словам губернатора, общий объем инвестиций в экономику края в прошлом году составил 419 млрд рублей, что составляет 26,5 % от объема валового регионального продукта и 30 % от всех инвестиций по Сибирскому федеральному округу.

Говоря о лесной отрасли Виктор Толоконский отметил, что и в этой сфере удалось нарастить и увеличить число инвестпроектов: «Мы вышли здесь на объём более 2,6 млн кубометров. Восстановлены мощности большого лесопильного завода в Богучанском районе. Добавлены мощности на Приангарском лесоперерабатывающем комбинате. Росли мощности производства на предприятиях Лесосибирска. Рост заготовки леса позволил увеличить число постоянно занятых в лесной промышленности примерно на одну тысячу двести человек», — рассказал глава края.

Глава региона также отметил успехи в развитии малого и среднего бизнеса.

Собственные доходы края, по словам губернатора, за два последних года возросли на 43 млрд рублей (почти на 30 %). В текущем году ожидается рост еще на 12–14 млрд рублей. 30 из 43 млрд рублей пошли на дополнительные расходы, и только 13 млрд — на сокращение дефицита.

«У края нет возможностей ограничить расходы, — заявил губернатор. — Мы не можем „заморозить“ расходы на социальное и инфраструктурное развитие. Если начнем тормозить, это обязательно скажется на падении экономики. В крае раньше не было „жирка“ — запаса прочности».

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Виктор Толоконский напомнил, что необходимо было строить новые и ремонтировать старые учреждения образования, культуры и здравоохранения. Огромная программа расходов включала также физкультуру и спорт. По мнению губернатора, социальная сфера не менее важна с точки зрения инвестиционной привлекательности, чем природные ресурсы края.

Отдельно губернатор рассказал народным избранникам о подготовке к проведению Всемирной зимней Универсиады и отметил важность 2016 год стала:

«Прошедший год был принципиальным. Это было столько, поверьте, нервов. Это было столько чувств. Это столько было усилий, потому что мы проходили всё по правилам. Мы всё делали по всем требованиям наших тяжелейших законов. Экспертиза 60 дней — значит, 60 дней, потому что в электронном формате ничего там не ускоришь, так устроен механизм, там торги. Все эти механизмы, сроки, все жалобы, которые попадали в ФАС, мы без скандалов, без всего прошли этот путь. Да, он потребовал времени, и нам пришлось потом ускоренно догонять», — отметил глава региона.

Губернатор также назвал проблемы, которые предстоит решить. Среди них качество государственного управления, экологическая обстановка в городах, состояние региональной авиации, капитальный ремонт многоквартирных домов, медицинское обслуживание населения, общественную безопасность.

После отчета депутаты задали главе края вопросы. Николай Трикман спросил, ведется ли в регионе борьба с фальсифицированной продукцией, отметив, что «не обращать внимание на эту проблему становится уже опасным». Губернатор сообщил, что планирует ввести господдержку добровольной сертификации качества продукции и создать конкурсные условия, которые не допустят появления фальсификата в бюджетных организациях края.

Затем вопрос задал Александр Глисков. Он коснулся темы городского хозяйства Красноярска.

«Дороги сегодня в кошмарном состоянии — 2 млрд бюджетных средств будут потрачены, а через два года снова все смоет. Все проекты, широко распиаренные администрацией, провалились: генплан — тысяча ошибок, исторического квартала нет, платные парковки — бесконечный позор и стыд, Схему теплоснабжения переделывали три раза, муниципальные предприятия еле сводят концы с концами, кругом обманутые дольщики, собак не могут отловить... Ваше отношение к горхозяйству в столице края?».

Губернатор не совсем согласился с такими характеристиками, но отметил, что «вопиющие факты» в работе существуют.

«Я регулярно провожу специальные совещания в администрации города. Надо тактично относиться к местному самоуправлению — это больше дело жителей. В то же время, я не могу не реагировать обращения граждан и заявления депутатов — я специально это рассмотрю», — отметил глава края.

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Вопрос о том, как улучшения в экономике региона повлияли конкретно на жителей Красноярского края — на «среднестатистическую семью», задал Александр Бойченко.

Толоконский отметил, что все положительные результаты как раз и направлены на жизнь каждого жителя региона. Однако подчеркнул, что за короткий период времени достичь приоритетных показателей невозможно.

«Вся эта работа как раз направлена на то, чтобы у людей было больше надежды. Мы говорим о том, что сегодня направлено на то, чтобы молодым людям было интересно учиться, поступать в вузы, работать и так далее. Сегодня во многих регионах вообще экономики нет. Мы стремимся сделать жизнь лучше, говорим с позиции социальной привлекательности», — ответил глава края.

Депутаты задали еще ряд вопросов, а затем выразили благодарность правительству и лично губернатору за работу в 2016 году. Виктор Толоконский в свою очередь добавил:

«Хочу поблагодарить всех депутатов. Несмотря на то, что у нового состава Законодательного Собрания еще небольшой срок работы, у нас уже сложилась преемственность. Со многими депутатами мы сотрудничаем все три года моих полномочий. Те, кто впервые избран, тоже активно включились в работу, я от них получаю много интересных предложений и ту поддержку, без которой трудно было бы реализовать все эти программы. Для меня ценно, что мы вместе работаем единой командой во благо Красноярского края».

Глисков Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС